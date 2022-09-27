Yılanlı' da Alptekin Bozkurt Karapür göreve başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı İşletme Müdürü Türkay Karaçay'ın kızının eğitimi nedeniyle Yozgat'a tayin olmasıyla boşalan Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü görevine Alptekin Bozkurt Karapür atandı. Kavaklıdere İşletme Müdürlüğü görevini yürütürken Yılanlı İşletme Müdürü olarak atanan Alptekin Bozkurt Karapür yeni görevine başladı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner ve Erdal Dingil, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan ve İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan Alptekin Bozkurt Karapür'e yeni görevinde başarılar diledi.