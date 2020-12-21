İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılanlı dağında kaza: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yılanlı dağında meydana gelen iki kazada bir kişi hafif yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı dağında meydana gelen iki kazada bir kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yılanı Dağı Irmeşe mevkiinde Yusuf Çetin yönetimindeki 20 AJP 55 plakalı araç Irmeşe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı ve Jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sürücü Yusuf Çetin kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aynı mevkide Ozon Koyuncu yönetimindeki 48 EJ 624 plakalı araç takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.