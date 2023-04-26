Yılanlı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüklerinde İşbaşı Eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde işbaşı eğitimlerinin beşincisi Yılanlı ve Muğla Orman İşletme Müdürlükleri'nin katılımıyla yapıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı Mevkiinde gerçekleştirilen eğitimde, Yangınlarda nasıl hareket edilmeli, Yangınlara hızlı müdahale, İş güvenliği ve iş sağlığı konularında da uygulamalı eğitim yapıldı. Muğla Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız koordinesinde yapılan eğitime Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Şube mühendisleri, yangın uzmanları Hasan Altınbağ, Mehmet Oruç ve İlker Yaslan tarafından eğitim verildi. işbaşı eğitimine Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli işletme şefleri, orman muhafaza memurları, arazöz operatörleri ve yangın söndürme işçileri katıldı.