Yılbaşı coşkusu Azka Otel'de yaşanacak

Bodrum'un gözde otellerinden Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel, yeni yıl heyecanını misafirlerine en güzel şekilde yaşatıyor.

Yılın 12 ayı hizmet veren Azka Otel, yılbaşı akşamı da sevilen sanatçıların sahnesiyle yeni yıla keyifle 'merhaba' diyecek. ‘Geleneksel Azka Yılbaşı Geceleri'nde 31 Aralık akşamı sanatçı Cerem Onurluer sahne alacak. Misafirler, özel yılbaşı menüsü, fasıl dinletisi ve oryantal dans şovlarıyla yeni yılı eğlence dolu karşılayacak. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak'ta ise Kuşum Aydın, Azka sahnesinde performans sergileyerek, unutulmaz bir akşam yaşatacak.