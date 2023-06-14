Yıldırım düşmesi sonucu 10 koyun telef oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde yağan şiddetli yağmur sırasında düşen yıldırım 10 koyunu telef etti.

Milas'ta dün etkili olan sağanak yağmur ve fırtına çatılara, ağaçlara zarar verdi. Milas'a bağlı Kırcağız Mahallesi Karahayıt mevkisinde ikamet eden Gülsüm Menteş'e ait 25 koyun arazide otladığı sırada yıldırım düştü. Olayda 10 koyun telef oldu.

Olayın ardından Milas İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Parlu ve müdürlük personelleri aile ile görüşerek rapor hazırladı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de aileyi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletip gereken desteğin verileceğini bildirdi.