Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Özlüce ve Yemişendere Mahallesi arasında yıldırımdan kaynaklı orman yangını çıktı.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Özlüce ve Yemişendere Mahallesi arasında yıldırımdan kaynaklı orman yangını çıktı.
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan ormanlık alandaki yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin havadan ve karadan zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Ormanlık bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter karadan 2 arazöz müdahale ederken yangında 0.5 hektar alan zarar gördü.