Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki noktada orman yangını çıktı.

Ören Mahallesi Karanlık içi kanyonunda Yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada orman yangını meydana geldi. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.