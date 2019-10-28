Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Ören Mahallesi Karakaya tepesi mevkisinde Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını meydana geldi. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan iki helikopter müdahale ediliyor.