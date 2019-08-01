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Yıldızların altında yazlık sinema keyfi

Muğla’da orta yaş üstü kesimin özlemle hatırladığı yaz sinemaları geleneği ‘Yıldızların altında yazlık sinema’ etkinliği ile yeniden canlandı.

Muğla'da orta yaş üstü kesimin özlemle hatırladığı yaz sinemaları geleneği ‘Yıldızların altında yazlık sinema' etkinliği ile yeniden canlandı.


Menteşe Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik öncesi gündüz saatlerinde balonlarla süslenen eski model bir otomobille halk yazlık sinemaya davet edildi. Yıllar önce yazlık Zafer Sineması olarak kullanılan alan akşam saatlerinde tıklım tıklım doldu. Konakaltı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte dev ekranda film gösterimi yapıldı. Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmi ile duygusal anların yaşandığı gecede açık havada sandalyelerde oturan sinemaseverlere gazoz ve çekirdek ikram edildi. Etkinliğe binin üzerinde vatandaş katıldı.


Geçmiş günleri hatırladılar


Menteşe Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik ile geçmiş günleri hatırlayan bazı vatandaşlar, “Eskiden ailemizle, arkadaşlarımızla gelir açık havada sinema izlemenin keyfini yaşardık. O zamanlar yaz akşamlarının en büyük eğlencesi yazlık sinemalardı. Sinemanın önü bugün olduğu gibi dolar taşar, yer bulamazdık. Menteşe Belediyesi'ne bizlere çocukluğumuzu geçmişi hatırladığı ve böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

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