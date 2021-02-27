Yılın ‘Engelsiz' şehri Muğla

Türkiye'nin en prestijli ve ciddi ödülleri arasında yer edinen ve düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayan Ardahan'da gerçekleştirilen Şehir Ödülleri töreninde Muğla Büyükşehir Belediyesi yılın Engelsiz şehri seçildi.

“Güneş olup Dünya'yı aydınlatamasan da, kandil olup çevreni aydınlat” sloganını taşıyan Şehir Ödülleri töreni, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında katılımcı sayıları ve tören süresi sınırlandırılarak düzenlendi.

27 kategori, 3 tema ve değerli katılımcılarla düzenlenen şehir ödülleri töreninde Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilk olan Engelli Ailelerine Kısa Mola, Engelsiz Plajlar, Engelsiz İzciler ve Engelsiz Nakil araçları hizmetleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yılın Engelsiz Şehri ödülü aldı. Ardahan'da düzenlenen şehir ödülleri törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Birsen Kocataş ödülü aldı.

Başkan Gürün: “Bu gurur hepimizin”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Şehir Ödülleri'nde “Yılın Engelsiz Şehri” seçilen Muğla'nın bu başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek, başarıda emeği geçen tüm personeli kutladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Bir şehir düşledik, engelli evlatları için hayatını adayan anneleri düşünen, plajların en güzel yerinde engelsiz plajlar olan, engelli nakil araçlarıyla hayatı kolaylaştıran, engelsiz izcileri ile kamp yapan, ulaşımda engelli rampalı araçları ile tüm vatandaşlara hizmet eden, her yurttaşın eşit yaşama hakkına saygı duyan ve tüm bu hizmetlerle yılın “Engelsiz Şehri” seçildik. Bu gurur hepimizin. Bu başarıda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.