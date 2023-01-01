Yılın ilk günü Köyceğiz'de bahar havası yaşandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yılın ilk günü hava sıcaklıkları 22-24 derece seyretmesinden dolayı vatandaşlar Atatürk Kordonuna akın etti.

Yılbaşını Köyceğiz'de geçiren vatandaşlar güzel havayı görünce sabahtan itibaren Kordonu doldurmaya başladılar. Köyceğiz Gölü kenarında yürüyen, restoranlarda kahvaltı yapan, piknik yapan, olta ile balık avlayan, köpeğini gezdiren vatandaşları görmek mümkündü. Ayrıca Köyceğiz Gölü kenarındaki çocuk parkı da bu yoğunluktan payını aldı. Yerli ve yabancı turistler, yılın ilk gününde Köyceğiz'de sıcak bir Pazar gününün tadını çıkardılar. Bazı vatandaşlar Ocak ayında yaşanan sıcaklığın zararlı olduğunu, iklimlerdeki dengenin bozulduğunu ifade ettiler. Ankara'dan akrabalarını ziyarete gelen Ahmet Şanlı; “Yılbaşını Köyceğiz'de akrabalarımızla geçirdik. Yeni yılın ilk günü hava sıcaklığını görünce hemen göl kenarına geldik. Birçok yerde soğuk hava yaşanırken Köyceğiz'de güneşin yakıcı etkisini hissettik. Sıcaklığı depo ederek Ankara'ya döneceğiz” dedi.