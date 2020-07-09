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Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dağlık alanlarda ve koylarda yabani at olarak bilinen genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dağlık alanlarda ve koylarda yabani at olarak bilinen genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları görüldü.


Yılkı atları Marmaris'te doğanın keyfini çıkarıyor. Marmaris'in dağlarında yabani at olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları, Marmaris Sucağız koyunda görüldü. Yaban atları pandemiden dolayı sakin olan doğanın tadını çıkardı. Deniz kenarına gelerek gezinen yılkı atları, bir süre sonra gözden kayboldu.

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