Yılların efsane motosikletleri usta ellerde hayat buluyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gençlik tutkusu motosikletlere usta elleriyle hayat veren Ergün Varçin, halk arasında 'Kara Jawa' olarak bilinen motosikletlere son şeklini verip motor severlerin beğenisine sunuyor.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi Çalıca sanayisinde Ergün Varçin, Anadolu'da 1950'li yıllarda fırtına gibi esen Jawa model motorlara yeniden hayat veriyor. Sanayideki dükkanında kendisine getirilen Jawa motorların parçalarını tek tek söken, marifetli elleriyle bu parçaları tekrar birleştirerek, kendine has dizayn eden Varçin, motor severlerin hayalindeki Jawa Motorları oluşturuyor.

Büyük bir titizlik ve özenle jawalara son şeklini veren Varçin usta, yeniden dizayn ettiği motorları dükkanında motor severlerin beğenisine sunuyor. Namı Fethiye dışına da yayılan Ergün Varçin, Türkiye'ni birçok yerinden siparişler alıyor.

Kendisinin motor sevdalısı olduğunu anlatan Varçin, “Türkiye'nin dört bir yanından siparişler alıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Motor bende bir tutku. 1950'li yılların efsane motorları Jawaları tek tek söküp yeniden oluşturuyorum. Bazen bu iş saatlerimi hatta günlerimi alıyor. Ama ben hiç yorulmadan bu işi yapıyorum” dedi.