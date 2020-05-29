Yılmaz, “Ayasofya'nın ibadete açılması vefa borcudur”

Diyanet-Sen Muğla Şube Başkanı Ali Yılmaz, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Cihan Fatihi Fatih Sultan Mehmet ve askerlerine olan bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, “1930 yılında tamirat gerekçesiyle ibadete kapatılan, 24 Kasım 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen ve bir yıl sonra da ziyarete açılan Ayasofya Camii o gün bu gündür tam 86 yıldır mahzun. Fethin sembolü olarak Ayasofya'yı camiye çeviren Sultan Fatih Ayasofya'yı vakıf olarak milletine emanet etmiştir. Bu millet Ayasofya'nın bugünkü durumunu asla hazmetmiyor. Ayasofya'nın ibadete açılmasını istememiz elbette cami ihtiyacından değildir. İstanbul'u fetheden şanlı Sultan'a, onun kahraman askerlerine vefa borcumuzun gereğidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl seçim döneminde "Ayasofya'yı cami ismi ile müsemma haline getiririz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz” şeklinde konuşmuştu. Yıllardır Ayasofya'nın ibadete açılmasının hasretini çeken bu millet sizlerden Ayasofya'nın ibadete açılma müjdesini beklemektedir. Ayasofya'nın ibadete açılma zamanı gelmiştir. Ayasofya, bu milletin izzeti, şerefi, onur ve haysiyetidir” dedi.