YK enerji, MW Challenge Triatlon Yarışı'nın ana sponsoru oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi 15-16 Nisan tarihlerinde üçüncü kez dünyanın en zor mücadeleleri arasında yer alan ‘Man&Woman Challenge' Triatlon Yarışları'na ev sahipliği yaptı. YK Enerji, yoğun ilgi gören organizasyonun bu yıl da ana sponsorları arasında yer alarak bölgede sporun gelişimine destek vermeyi sürdürdü.

15-16 Nisan tarihlerinde Bodrum'da üçüncüsü düzenlenen “Man&Woman Challenge” Triatlon Yarışları sona erdi. Muğla'nın Milas ilçesinde Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji) bu yıl da organizasyonun ana sponsorları arasında yer aldı. İlk kez 2021 yılında gerçekleştirilen yarışları ikinci kez destekleyen YK Enerji, bölgenin ve sporun gelişimine yönelik katkısını sürdürüyor. Çok sayıda spor etkinliğine ev sahipliği yapan Bodrum ev sahipliğinde gerçekleşen ve dünyanın en zor mücadeleleri arasında ilk sıralarda yer alan triatlon yarışları, bu yıl 7 ülkeden 425 sporcunun katılımıyla, kuvvet ve dayanıklılık gerektiren; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşti.

Deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik çalışmaların da yer aldığı organizasyonda, depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara eğitim desteği sağlamak için “Bir Kulaç Bir Çocuk” yüzme etkinliğinde 400 metrelik parkur, yüzlerce gönüllü ile birlikte tamamladı.

Triatlon Genel Klasman yarışlarını erkekler kategorisinde Bogdan Kovalenko birinci, Bahadır Tama ikinci, Dinçer Yılmaz ise üçüncü olarak tamamladı. Genel Klasman kadınlar yarışında ise birinci Tuğçe Karakaya olurken ikinci sırada Özge Uzun, üçüncü sırada ise Ece Calp yer aldı. Yarışın ikinci gününde gerçekleşen MW Kids Run özel etabında ise her yaştan çocuklar yarıştı.