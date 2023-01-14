YK Enerji'den kamuoyu açıklaması: EPDK düzenlemelerine harfiyen uyuyoruz

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji tarafından yapılan açıklamada “Firma olarak Türkiye'nin yerli kaynaklarla baz yük elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini sağlamakta ve enerji arz güvenliğine en büyük katkıyı sunmaktayız. Tüm yasal düzenlemelerle uyumlu faaliyet gösteren şirketimiz, EPDK düzenlemelerine de harfiyen uyarak tüketiciyi desteklemek için Nisan-Aralık 2022 döneminde toplam 3,5 milyar TL tutarında destekleme bedeli ödemiştir. Bugün yazılı basında şirketimizin de isminin yer aldığı suçlamalar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

18 Mart 2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete'de konu ile ilgili ‘Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygunlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın yayınlandığını ve 29 Mart 2022 tarihli ilave Kurul Kararı ile birlikte ilgili Usul ve Esaslarda değişiklikle, şirketlere belli koşulları sağlaması koşuluyla muafiyet sağlanmasına hak tanındığı belirtilen açıklamada “Şirketimiz bu çerçevede EPİAŞ'a (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) başvurmuş ve muafiyet talebimiz olumlu sonuçlanmıştır. 1 Nisan 2022-1 Ekim 2022 tarih aralığında (6 ay boyunca) EPİAŞ tarafından hesaplanan destekleme tutarları EPİAŞ hesabına şirketimiz tarafından zamanında ve eksiksiz yatırılmıştır. 30 Eylül 2022 sonunda tamamlanan ilk 6 aylık uygulama dönemi sonunda ise, EPDK ilave Usul ve Esaslar'da değişiklik yapmış ve sözkonusu ikili anlaşmalar muafiyeti için nihai tüketiciye kadar ifadesi eklenmiştir. Şirketimiz yıllardır enerji sektöründe faliyet göstermekte olup bugüne kadar tüm kanun ve kurul kararlarına eksiksiz uymuştur, bundan sonra da mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak Türkiye enerji piyasasının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.