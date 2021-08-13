YK Enerji'den kamuoyu açıklaması: Ülkemiz ve bölgemiz için hayati bir görevi yapıyoruz

1986'dan beri faaliyetini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin bugün 1070 MW kurulu gücüyle Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 2'sini sağladıkların belirten YK Enerji, “Bunun yanı sıra YK Enerji tüm Muğla bölgesi ve ilçelerinin ana elektrik üretim ve dağıtım merkezi olarak ülkemiz ve bölge adına son derece hayati bir görev yapmaktadır” denildi.

Santrallerin 26 Ağustos2013 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alındığı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 07 Ağustos 2014 tarihli kararıyla özelleştirildiği belirtilen açıklamada “Şirketimiz tarafından 2.671 milyar ABD Doları bedelle devralınmıştır. Enerji kaynağı yerli kömür olan bu santrallerin hammadde ihtiyacı, bölgedeki kömür havzasından karşılanmaktadır.

Akbelen, santralin kuruluşu itibariyle yapılan maden planları kapsamında, santrallerin kömür ihtiyacını karşılamak üzere kömür havzası olarak belirlenen bölgede yer almaktadır. Akbelen, aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü'nün orman gençleştirme planlaması kapsamında yer alan bölgelerden biridir. Bölge, halihazırda ‘2019 yılı endüstriyel plantasyon alanı' olarak tanımlanmış ve maden faaliyetlerine uygun olarak teslim edileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Bir kamu hizmeti olan elektrik üretimi ve madencilik faaliyetleri, 28 Kasım 2020 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan orman izinlerine istinaden ‘Görevli Şirket' sıfatıyla yürütülmektedir. Bahsi geçen orman izinleri için ağaçlandırma bedelleri ve yıllık kullanım bedellerinin tamamı, Orman Genel Müdürlüğü hesaplarına zamanında yatırılmıştır. İzne konu orman alanının maden faaliyetlerine uygun şekilde şirketimize teslimi ise Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındadır. Ancak 11 Ağustos 2021 tarihinde Muğla 1. İdare Mahkemesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararı gereği ilgili saha teslim işlemlerinin askıya alınmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Şirketimiz, santrallerin işletmesinin devir tarihinden itibaren ilgili yasa ve düzenlemeler tarafından talep edilen sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek gayreti ile hareket etmektedir. Bu süreci de aynı çerçevede yakından takip ettiğimizi kamuoyunun dikkate sunarız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca “Ülkemizin yaralarını el birliğiyle sardığımız bu dönemde, yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını ve söndürülmesi diler, bu mücadelede canla başla çalışan herkese tekrar teşekkür ederiz” denildi.