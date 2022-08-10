Yoğun bakım servisinde covid tartışması

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iddiaya göre covid pozitif olan bir hastanın negatif olan hastalarla aynı servise konulması istenince hastane yönetimi ile hekimler arasında tartışma yaşandı. Durumu uygun bulmayan servisteki doktorlar ve sağlık görevlileri, kendilerine gelen talimatı tutanak ile uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi 1'de F.A.M. isimli kadın hastanın covid testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hasta izole edilerek servisteki diğer 5 hastaya da covid testi yapıldı. Diğer hastaların tamamının covid testi negatif çıkınca serviste görevli sağlıkçılar, covid pozitif hastanın diğer pozitif hastalarla aynı yerde yatması gerektiği yönünde görüş bildirdi. İddiaya göre, hasta yakınlarının ısrarı ve hastane yönetiminin talimatı ile söz konusu hastanın covid negatif olan diğer 5 hasta ile aynı servise yatırılmasına karar verildi. Duruma itiraz eden servis çalışanı doktor, hemşire ve ebe olayla ilgili tutanak tutarak hastayı diğer hastalarla aynı servise aldı.