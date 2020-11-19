Yok artık dedirten suç duyurusu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kendine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım hakkında avukat Göray Karadut tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Aras'ın çevre duyarlılığına dikkat çekmek için yaptığı bir paylaşım ve kullandığı ifadelerin bir hukukçu tarafından suç duyurusuyla adliyeye taşınması ise şaşkınlığa neden oldu.

Önceki gün sabah Yahşi sahilinde yürüyüş yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahilde karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Sahili ve yürüyüş yollarını çöp içerisinde gören ve manzaranın fotoğrafını çekerek sosyal medyadan tepkisini dile getiren Aras, çöpleri temizletmeyeceğini yazdı. Başkan Aras geçtiğimiz aylarda da benzer bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etmişti.

Ahmet Aras'ın "Bu çevreye çöp atanların ertesi gün geldiklerinde bu şekilde bulmaları için çöpleri toplatmayacağım" ifadeleriyle paylaşması üzerine, Başkan Aras hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan avukat Göray Karadut şikayetiyle ilgili şunları söyledi:

"Belediye Kanununun, belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen ilgili maddesinde, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapar ve yaptırır hükmü çok açıktır. Suçun şahsiliği ilkesi uyarınca, bir yerde olumsuzluğa yol açan vakanın faillerinin yerine, halkı cezalandırırcasına, olumsuzluğu ortadan kaldırmamak yolunu tercih eden Ahmet Aras'ın paylaşımından rahatsız oldum. Olayın faillerini kamera ile denetim ile tespit edip, ceza yazmak yerine, çöpleri toplamayarak, görevini kasıtlı olarak yapmamak yoluna girmiştir. Bilindiği üzere, çevre ve halk sağlığı açısından çok önemli bu görevin ihmali ya da kasıtlı bir şekilde yapılmaması, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. Bunun üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığına giderek, şikayet dilekçesi ile ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yaptığım olguların araştırılması için savcılık tarafından soruşturma başlatılması talebinde bulundum. Herkese açık, Ahmet Aras isimli sosyal medya hesabından, şikayet konusu gönderinin tespit edilmesini, açık ikrar ile tüm unsurları oluşan 'görevi kötüye kullanma' suçundan dolayı kamu davası açılmasını talep ettim."

Öte yandan Bodrum'da yaşayan birçok vatandaşın da rahatsız olduğu ve sık sık dile getirdiği, tüm farkındalık oluşturma çabalarına rağmen bir türlü önü alınamayan çevre duyarsızlığına karşı Başkan Aras'ın gösterdiği samimi tepkiye, çok sayıda Bodrumlu da açık destek verdi. Karadut'un sosyal medya hesabından "Sonuçta hepimizin başkanı şikayet etmek istemezdim ama adliyede bir işim vardı. Aradan bunu da çıkarttım" ifadeleriyle duyurduğu suç duyurusunun sonucu ise merakla bekleniyor.