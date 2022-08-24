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Yol kenarındaki kurumuş ağaç parçaları yangına davetiye çıkartıyor

Muğla’nın Dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın yer aldığı bölgedeki ormanlık alanda yol kenarındaki kurumuş ağaç parçaları ve odunlar yangına davetiye çıkartıyor.

Muğla'nın Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın yer aldığı bölgedeki ormanlık alanda yol kenarındaki kurumuş ağaç parçaları ve odunlar yangına davetiye çıkartıyor.



Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın sınırları içinde bulunan, Gökbel Mahallesi'nden Kışla Mevkii'ne ulaşımı sağlayan yol kenarında bulunan ve temizlenmeyen kurumuş ağaç parçaları ve odunlar yangınlara davetiye çıkarırken, vatandaşlar bölgenin bir an önce temizlenmesini istiyor. Dalyan'dan Kargıcak ve Aşı Koyu'na ulaşım sağladığı için özellikle yaz aylarında yoğun trafik yaşanan yolda, yolun içine kadar giren ağaç parçalarının büyük yangınlara sebebiyet vereceğini ifade eden vatandaşlar yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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