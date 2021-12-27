İhlas Haber Ajansı

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Yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın girişi Yatağan yol kontrol noktasında Merkez Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince araçlarda kontrol yapıldı.


Kontrollerde, uyuşturucu madde arama köpeği Kaptan ile yapılan aramalarda S.M. isimli şahsın üzerinde 35 gram skunk, 25 gram plaka esrar maddesi, Ş.Y. isimli şahsın üzerinde 7 gram skunk, A.B. isimli şahıs üzerinde ise 10 gram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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