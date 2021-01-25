Yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı

Milas girişinde Bafa'da Jandarma tarafından yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milas Bafa Jandarma Karakol ekipleri tarafından 07 plakalı bir araç durdurularak araçta narkotik köpeği ‘Kaptan' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği E.K. isimli şahsa tepki vermesi üzerine sol cebinde poşete sarılı vasiyette 22 gram Skunk maddesi ele geçirilmiştir.

Olay ilgili olarak E.K. isimli şahıs gözaltına alındı.