İhlas Haber Ajansı

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Yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaris Çetibeli kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu, S.P. ve U.M. isimli şahısların il dışından araç ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç Çetibeli yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı.


Yapılan aramada; bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain, bir miktar sentetik hap ve (5) adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

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