Yol talebi karşılanan vatandaştan Uzundemir'e anlamlı hediye

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Kemaliye Mahallesi'nde oturan engelli vatandaş Gülay Çolak'ı ziyaret etmiş, ziyarette engelli vatandaş arabası toprak ve bozuk olan yoldan gidemediğini belirterek yol yapılması talebinde bulundu.

Engelli vatandaşın talebi üzerine Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini talimat vererek yolda çalışma yapılmasını istedi. Başkan Uzundemir yapılacak olan yolun engelli bireyin aracı ile gidip gelmesine imkan verecek şekilde düzenleme yapılmasını talep eti. Fen İşyeri Müdürlüğü ekipleri yolda yaptıkları çalışma ile yol tamamen kilitli parke yapılarak hizmete sunuldu.

Ortaca Belediye Başkanından talep ettiği yolun yapılması üzerine engelli vatandaş Gülay Çolak Ortaca Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette, talebinin karşılanması nedeniyle Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in yağlı boya portresini hediye ederek yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.