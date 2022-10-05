Yolcu gemileri Bodrum'da can suyu oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezon sonu gelen Costa Venezia yolcu gemisinden inen bin 922 turist esnafa can suyu oldu.

Yıl boyunca Bodrum'a denizden gelen yabancı turistler esnafa can suyu oluyor. Bugün sabah saatlerinden gelen İtalya bayraklı 323 metre uzunluğundaki Costa Venezia, isimli kurvaziyer den ine bin 922 yolcu Bodrum esnafına sezon sonu can suyu oldu. turistler Bodrum'un tarihi ve kültürel bölgelerini gezdi. Bazı turistler çarşıda bol bol alışveriş yaparken, bazıları ise denize girerek mavi suların tadını çıkardı. Çoğunluğunun Alman, İspanyol ve İtalyan oluğu öğrenildi.