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Yolcunun yastığından uyuşturucu çıktı

Muğla’nın Marmaris İlçesi Çetibeli kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun yastığının içinden uyuşturucu çıktı.

Muğla'nın Marmaris İlçesi Çetibeli kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun yastığının içinden uyuşturucu çıktı.


Marmaris - Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği Çimen ile arama yapıldı. Araçta bulunan M.B. isimli şahsın oturduğu alanda köpeğin tepki vermesi üzerine şahsa ait yastık içerisinde poşete sarılı vasiyette 250 gram kubar esrar ile 30 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

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