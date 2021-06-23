Yolda kalan tekne yüklü çekiciye polisler yardım etti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tersaneden yüklediği tekneyle Göcek rampasında yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle yolda kalan çekici, polis ekiplerinin yardımıyla yoluna devam etti.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Tüneli üstünde bulunan yolda trafik sıkışıklığı nedeniyle ilerleyemeyen 35 HDA 24 plakalı çekicinin yolda kalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, aracın karayollarından özel izin yük belgesi ile trafik güvenliğini sağlayacak öncü ve artçı eskort araçlarının bulunduğunu tespit etti. Herhangi bir kaza yaşanmaması için kara yolunu kısa süreli trafiğe kapatan ekipler, çekicinin güvenli şekilde rampadan geçişini sağladı. Kara yolunda kısa süreli araç kuyruğu oluştu. Öte yandan sosyal medyada yer alan “Polis ekiplerinin sürücüleri tünele yönlendirdiği” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.