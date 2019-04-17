Yoldan çıkan minibüs yüksek gerilim direğine çarptı: 3 yaralı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın yatağan ilçesinde, yoldan çıkan minibüsün tarla içerisindeki yüksek gerilim direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Milas Yatağan karayolu Turgut yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü tespit edilemeyen 48 TM 5661 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Banketi aşarak yolun kenarında tarlaya uçan minibüs, tarlanın içerisindeki yüksek gerilim direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince çıkartılırken, 2 kişi ise sıkıştığı yerden Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı Yatağan İtfaiye Amirliği ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar Dursun Balat, Kubilay Balat ve Münevver Balat ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.