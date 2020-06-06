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Yoldan Çıkıp Ormanlık Alana Uçtu

Bodrum’da yoldan çıkıp ormanlık alana uçan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Bodrum'da yoldan çıkıp ormanlık alana uçan araçtaki 1 kişi yaralandı.


Kaza, Emin Anter Bulvarı üzerinde yaşandı. Bodrum'dan Milas istikametine doğru seyreden otomobil, Kızılağaç Kavşağı'nı geçtikten yaklaşık 1 kilometre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, tel örgüleri aşarak ormanlık alana geçti. Takla attıktan sonra duran otomobilinin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ormanlık alandaki otomobil, çekici yarımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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