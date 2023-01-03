Yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluğu altında bulunan yollarda, araçların kaymasını önlemek amacıyla tuzlama ve solüsyon çalışması yapıyor. Ekipler, Menteşe ilçesi Yılanlı - Göktepe grup yolu, Menteşe ilçesi çevre yolu, Dirgeme yolu ve Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesinde tuzlama ve solüsyon dökümü gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca il genelinde buzlanmaya karşı gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada araç sürücülerinin özellikle yüksek kesimlerde buzlanma olayı yaşanabilecek yollarda dikkatli olmaları istenirken sorumlulukları altındaki yollarda tuzlama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.