İhlas Haber Ajansı

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Yolunu şaşıran kirpi korkuluklara sıkıştı

Köyceğiz’de bir evin bahçesine giren kirpi bahçe kapısının korkuluklarına sıkışması sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Köyceğiz'de bir evin bahçesine giren kirpi bahçe kapısının korkuluklarına sıkışması sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.


Köyceğiz ilçesi Ulu Camii Mahallesi Çetin Altan Caddesi üzerindeki eve giren oklu kirpi, çıkışta bahçe kapısının tellerine sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bahçe kapısının teline sıkışan kirpiyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

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