Yönetici Gelişim Planı aralık ayı etkinliği düzenlendi

Milas Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünde Okul Müdürü Abdulhalim Bulut'un başkanlığında Müdür Yardımcısı Halil Besili'nin sunumu ve çalışma ortamındaki uygulamalarla şube müdürü ve tüm imam hatip yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"İletişim becerileri, mobinle mücadelede yöneticilerin sorumlulukları, etkili hitabet, sunum güzel konuşma becerileri" konulu sunum müdür yardımcısı Halil Besili tarafından yapıldı.

Besili, bir okulda mobbing olayları çok fazla yaşanmaya başlamışsa, bu durumun en önemli sebeplerinden bazılarının okul yöneticisi, okul kültürü, okul sağlığı ve yöneticilerin sorun çözme becerileri konusundaki yeterlilik düzeylerinin düşük olmasının olduğunu ifade ederek, “Bazı yöneticiler, mobbingi bir yönetim stratejisi olarak ele almakta ve birbiriyle çatışan, sorun yaşayan ve birbirine baskı uygulayanların, yönetime karşı birleşip tek vücut olamayacağını düşünerek mobbingi çözme yoluna gitmemektedir. Asıl yöneticilik tüm öğretmen arkadaşların da yönetime katkı sağlamaları yönünde adımlar atmak ve okulu sahiplenme duygularının oluşumuna zemin hazırlamaktır. Yönetici öğretmeninden hizmetlisine ve öğrencisine kadar tüm çalışma arkadaşları ile etkili ve güzel konuşmalı. Yönetici, hiç kimse zamanın eskittiği düşüncelerle, kendi kuşağını yönetmeye muvaffak olamaz anlayışıyla yenilikçi olmalı ve bilginlerle beraber düşünmeli, halkla birlikte hareket etmelidir” dedi.