Yöresel Bodrum Düğünü sergilenecek

Bodrum örf ve adetleri içerisinde önemli bir yer tutan yöresel düğün geleneğini tanıtmak ve yarınlara aktarma amacıyla oluşturulan projenin ikinci bölümü Bodrum Kalesi'nde sahneye konuluyor. Bodrum düğününün ilk ayağı olan “Bizim Gızın Ağırlığı” etkinliği geçtiğimiz Mayıs ayında sergilenmişti. Bodrum düğününün başlangıcı olan ağırlık merasiminin ardından yapılan “Kına Gecesi” ile “Düğün” etkinliği 6 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Bodrum Kalesi'nde 6 Ekim Perşembe günü saat 19.10'da başlayacak olan etkinlikte, Bodrum Halk Eğitim Merkezi'nde halkoyunları eğitimi alan 120 kursiyer ile kurumda görevli 8 halkoyunları eğitmeni sahneye çıkacak. Bodrum'un yöresel sanatçılarının canlı müziği eşliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte ayrıca Bodrum'da uzun yıllar yöresel oyunları oynayan gönüllüler de yer alacak.

Ücretsiz ve halka açık olacak gösteride, Bodrum yöresi oyunlarının haricinde Ege Bölgesi'nin farklı yörelerinden oyunlar da yer alacak. “Yöresel Bodrum Düğünü” etkinliğinde ayrıca geceye katılacak olan seyircileri, geleneksel düğünler içerisinde yer alan tiyatral sürprizler de bekliyor.