Yörüklerden Kaynaşma ve dayanışma gecesi

Yörük kültürünü anlatan sahnelerin tekrarlandığı gece renkli görüntülere sahne oldu. Gecede etkinliklerin yanı sıra aşure, çiğköfte ve gözleme ayran ikramları yapıldı.

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği üyelerini daha önce kurulan Yörük çadırında kaynaşma ve dayanışma gecesinde buluşturdu. 19 Mayıs Bulvarında kurulan Yörük Çadırı'nda gerçekleşen geceye Milas Belediye Başkan Vekili Kenan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kültürel etkinliklerin sahnelendiği gecede ayrıca bölgenin güçlü yerel sanatçılarından Mehmet Topçuoğlu ve ekibi tarafından seslendirilen şarkı ve yöresel müzikler katılımcılar doyasıya eğlendi.

Yörük kültürünün lezzet öncüsü olan yayık ayranın yanı sıra davetlilere, aşure ve gözleme ikramının yanı sıra çiğköfte de yapılara ikram edildi.

Gecede kısa bir açılış konuşması yapan Milas Yörük Obaları Kültür Derneği Başkanı Erkan Turgut, hoş geldin dileklerini ileterek, etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi planlamak istediklerini ifade etti.