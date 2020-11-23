Yukarıyayla Mahallesi'nde içme suyu hattı özel mülkten çıkarıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yukarıyayla Mahallesinin uzun süredir su sıkıntısı yaşaması üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında özel mülk içerisinden geçen içme suyu hattı kadastro yola alınırken, sürekli arızalanan içme suyu hattı da yenilenerek mahallenin su sorunu çözüldü.

Hacıyakası mevkiinin alt yapı sorunu giderildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 ilçede vatandaşların susuz kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Yatağan ilçesinde çalışma yürüten ekipler, ilçe belediyesinin üst yapı çalışması yapacağı Atatürk Mahallesi Hacıyakası mevkiinin alt yapı sorunu giderdi. İlçe belediyesi ile koordineli olarak çalışmalarını yürüten MUSKİ ekipleri, mahallenin olmayan içme suyu şebeke hattının yapımı ile abone bağlantılarının yenilemesini gerçekleştirdi.