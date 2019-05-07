Yüksekten düşen inşaat işçisi öldü

Bodrum'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Güvercinlik Mahallesi'ndeki devam eden bir inşatta çalışan 41 yaşındaki Murat Çınar, bir anlık dikkatsizlik sonucu yaklaşık 10 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Ağır şekilde yaralanan işçi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri de olay mahallinde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın incelemelerinin ardından Çınar'ın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.