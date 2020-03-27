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Yüksekten düşen işçiye demir saplandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen işçinin ayağına demir saplandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında yüksekten düşen işçinin ayağına demir saplandı.


Edinilen bilgiye göre, Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi 2'nci Bademlik Caddesi'nde apartman inşaatı yapılan alanda iş kazası meydana geldi. Dengesini kaybederek 3'üncü kattan düşen işçi Yusuf Ç.'ye ilk müdahale 112 sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nce yapıldı. Düşme anında ayağına demir saplanan Yusuf Ç.'yi ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu alandan çıkarıldıktan sonra ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda kırıklıklar meydana geldiği öğrenilen Yusuf Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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