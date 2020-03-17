Yunan adalarına seferler durduruldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Sağlık ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerin yanında yerel önlemlere de önem verdiklerini açıklarken, vatandaşları da korona virüsü ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Limanlarda dezenfekte yapılıyor

Korona virüsü vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler ve oluşturulan bilim kurulunun çok önemli olduğunu, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Gürün, “Dünyanın yaşamakta olduğu pandemik bir virütük hastalıktan gerçekten bütün dünya etkilenmiş durumda. Türkiye'de bu hastalık ile ilgili maalesef belli bir noktaya taşındı. Sevindirici olan şimdiye kadar herhangi bir ölüm vakasının olmaması. Sağlık Bakanımızın ifade ettiği gibi olmayacak değil. Biz de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu korona virüsü salgını ile ilgili neler yaptık bunu paylaşmak istedim. Öncelikle 13 ilçemizde otogarlarımızın sürekli olarak dezenfeksiyonu yapılıyor. Bodrum-Datça seferini yapan feribot temizlendi. O seyrek de olsa gidip gelme ve seferleri devam ediyor” dedi.

21 yolcu ve 3 mürettebat karantinada

Bodrum'dan Yunan adalarına giden yolcuların ve Yunanistan'dan Muğla'ya gelen yolcuların taşınma işlemlerinin tamamlandığını, Yunanistan'dan gelen 21 yolcu ve 3 mürettebatın 14 günlük karantinaya alındığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, “Deniz limanlarında temizliğimizi yaptık. Dış hatlar ile ilgili limanlar şu anda Bodrum'da Yunan adalarına gidip-gelen normal seferlerini yapan araçlar, son olarak burada kalan veya Yunanistan adalarına giden, orada kalan ve Türkiye'ye gelmek isteyen hemşehrilerimizin taşınması Kaymakamlığımız ile yapılan koordine sonrası yapıldı. Gelenler karantinaya alındı. Dolayısıyla seferler son buldu. Artık seferimiz yok. Yunanistan adalarından gelen 21 yolcu ve 3 mürettebat hepsi 14 günlük karantinada. Onlarda herhangi bir şey tespit edilmedi, ateş veya başka bir bulgu yok. Normal 14 günlük karantinaya alındı” dedi.

“Marmaris Belediye Başkanı tedbir için kendini karantinaya aldı”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve meclis üyesinin kendisini 14 günlük karantinaya alması ile ilgili açıklama yapan Başkan Gürün, “Benim kızım da Hollanda'ya gitti ve şu anda kendi evinde o da kendisini 14 günlük bir karantinaya aldı. Başkanımız da Rusya'ya gitti bir meclis üyesi ile birlikte. Onlar da kendilerini 14 günlük karantinaya aldılar. Kendilerine dikkat etme değil esasında. 14 gün kapalı alanda kalmalarının esas amacı eğer aldılarsa enkübasyon döneminde başkalarına bulaştırmasın diye diğerleri için önemli” dedi.

Temas yok, uzaktan selamlaşma var

Türk insanı olarak çeşitli selamlaşma yöntemlerine sahip olduklarını açıklayan Başkan Gürün, bu dönemde kucaklaşma, tokalaşma gibi temaslı selamlaşmaların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, “Bu süreçte çeşitli selamlaşma yöntemleri bulundu. Ben de bir hekim olarak insanlar ile kucaklaşma alışkanlığımı sadece temas etmeden ellerimizi göğsümüzün üzerinde çapraz birleştirerek selamlıyorum” dedi.