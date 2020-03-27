Yunan askerleri mültecileri ölüme terk etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 34 mülteci Yunan askerleri tarafından Türk karasularına ittirilerek ölüme terk edildi.

Bodrum'dan lastik bot ile Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan, aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kişi Yunan karasularından girdikten sonra Yunan askerlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Denizde bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra 2 Yunan Sahil Güvenlik botu mültecilerin bulunduğu lastik botu sıkıştırdı ve bir süre sonra botun yönünü Türk karasularına çevirerek iteklemeye başladı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri mültecileri deniz ortasında ölüme terk ederken, deniz ortasında kalan göçmenler cep telefonundan Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi. Hızlı bir şekilde bölgeye giden Türk askeri lastik bot içerisindeki 13 Kongo, 6 Mısır, 6 Suriye, 3 Filistin, 2 Komorlar, 2 Irak, 1 Orta Afrika ve 1 Mali uyruklu olan göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 24'ü erkek, 7'si kadın, 3'ü çocuk toplam 34 göçmen işlem yapıldıktan sonra Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.