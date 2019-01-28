Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Kayalıkları olayının 23. yıl dönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede devriye atarak, Yunan askerlerine gözdağı verdi.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları'nın 23'üncü yıl dönümünde Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 3 savaş gemisi 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nın etrafında devriye atarak Yunan askerlerinin Kardak'a yaklaşmaması için gözdağı verdi.

30 Ocak 1996 tarihinde yaşanan Kardak krizinin ardından 23 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 bot, Kardak Kayalıkları'na yakın bir bölgede beklemeye başladı. Öğleden sonra 1 savaş gemisi daha bölgeye geldi. Kardak Kayalıkları'nda devriye atan Türk askerleri Yunan askerlerine gözdağı verdi.

Çelenk atamadılar

23 yıl önce 28 Ocak'ta Kardak Kayalıkları'na gelmek için havalanan Yunan askeri helikopteri Kardak Kayalıkları'nın yakınlarında düşmüş ve 2'si pilot olmak üzere 3 askerleri ölmüştü. Yunan yetkililer ise o günden bu yana her yıl Kardak Kayalıkları'na gelerek çelenk atma girişiminde bulunuyordu. Kardak Kayalıkları'na çelenk atmaları Türk askerleri tarafından önlenirken, Yunan askerleri havadan çelenk bırakıp gidiyordu. Bu yıl ise Yunan askerleri bölgeye gelemedi. Geniş güvenlik önlemi alan Türk askeri, Kardak Kayalıkları'nı abluka altına aldı.

Öte yandan, Kardak Kayalıkları'na 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na yapılan gözetleme kulesinden 24 saat Kardak Kayalıkları izlenmeye devam ediliyor.