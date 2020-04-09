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Yunan Sahil Güvenliği bunu hep yapıyor

Muğla kıyılarından Yunanistan adalarına geçiş yapmaya çalışan sığınmacılara Yunan Sahil Güvenlik botları Türk karasularına iterek geri gönderiyor.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda bir grup sığınmacının Bodrum Karaada açıklarında yardım talebi Sahil Güvenlik ekiplerine iletildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilirken, içerisindeki 8 Kongo, 4 Pakistan, 2 Afganistan, 2 Kamerun ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 sığınmacı (9 erkek, 6 kadın, 2 çocuk) Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sığınmacılar, Yunan karasularında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itildiklerini ve yardım talep ettiklerini açıkladılar.

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