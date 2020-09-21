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Yunan sahil güvenliği göçmenleri yine Türk karasularına bıraktı

Yunanistan Sahil Güvelik unsurları tarafından sık sık can salına bindirilerek Türk karasularına bırakılan düzensiz göçmenlere bir yenisi daha eklendi.


Marmaris Kızıl Burun açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, deniz üstünde sürüklenen can Salı içinde 11 düzensiz göçmen ile karşılaştı.


Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından botlarına ve değerli eşyalarına el konularak can salına bindirilen 11 düzensiz göçmen Türk karasularına itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından can Salı içinde aç ve susuz kalan 11 düzensiz göçmen Covid-19 salgını nedeniyle gerekli ateş ölçümlerinin ardından bota alındı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

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