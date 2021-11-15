Yunan unsurlarının göçmenlere zulmü kadın-çocuk dinlemiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarının geri ittiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yunanistan'da Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'nin ülkeye gelen sığınmacıları neden geri ittiklerine yönelik sorusuna sinirlenen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına geri itilmesi artarak devam ediyor. Marmaris açıklarında iki ayrı geri itme olayında toplam 44 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sabah saatlerinde Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Gece saatlerinde yine Marmaris açıklarında lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri her iki kurtarma olayında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu toplam 44 düzensiz göçmeni kurtardı. Yakalanan 1 göçmen kaçakçısı ile ilgili ise adli işlem başlatıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.