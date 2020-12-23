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Yunanistan 12 göçmeni ölüme itti

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından son günlerde artan düzensiz göçmenleri adalardan alıp Türk karasularına itme olayları devam ediyor.


Gece saatlerinde Marmaris Yeşilova açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botları yönlendirildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından iki lastik bota bindirilen toplam 12 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik botuna alınan 12 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekler.

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