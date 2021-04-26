Yunanistan tarafından geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen ve açık denizde sürüklenen 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kurtarıldı.