İhlas Haber Ajansı

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Yunanistan unsurlarınca geri itildiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği lastik bot, Yunanistan unsurlarınca geri itildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği lastik bot, Yunanistan unsurlarınca geri itildi. Göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı.


Bodrum'da marketten aldıkları 2 kişilik lastik botla kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin önü, Yunanistan unsurlarınca kesildi. Botlarından kürekleri alınan göçmenler, Türk kara sularına geri itildi.


Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) devreye girerek kendilerini kurtardı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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