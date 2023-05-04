Yunanlıların geri ittiği 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dalaman ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salları içindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.