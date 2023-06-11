Yunanlıların geri ittiği 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan 37 düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.