Yunanlıların ölüme terk ettiği 58 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek açık denizde ölüme terk edilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi sonrası bölgeye kurtarma botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde yine Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ve Datça'da kurtarılan toplam 58 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.