Yunus Nadi Caddesi'ne süs havuzu yapıldı

Dünyanın incisi olarak isimlendirilen Marmaris, adına yakışır bir objeye daha kavuştu.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kış aylarında Yunus Nadi Caddesi Adliye Kavşağı'ndan başlayarak Ayhanlar Caddesi girişine kadar olan güzergahta yol üst yapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Son olarak bölge yaşayanlarının da beğenisini kazanan caddenin Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı-Yunus Nadi Caddesi kesişiminde yer alan kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Burada oluşturulan üçgen içine Fen İşleri Müdürlüğü tarafından görsel obje yerleştirildi. Ayhan Baştuğ adlı bir ilçe yaşayanının tasarlayıp imal ettiği, Ege'nin sembollerinden istiridye temalı süs havuzu cadde girişinde faaliyete geçirildi. Çalışmaya Park ve Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü de katkı sağladı. Geceleri özel olarak aydınlatılan ve içlerinden su akan istiridye tasvirleri, peyzaj düzenlemesiyle birlikte görenlerin beğenisini topladı.